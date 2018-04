/ / Embrapa e Sema promovem curso sobre adequação ambiental em Sinop

Começou nesta segunda-feira e vai até quarta, no auditório da Embrapa Agrossilvipastoril (Sinop-MT) o curso sobre “Adequação ambiental da propriedade rural e Programa de Regularização Ambiental (PRA) de Mato Grosso” promovido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e pela Embrapa.

O curso tem como objetivo capacitar técnicos multiplicadores e profissionais para atuarem na adequação ambiental das propriedades rurais, em apoio ao Programa de Regularização Ambiental previsto na legislação de proteção da vegetação nativa.

Com carga horária de 24 horas, é destinado a técnicos com atuação direta na implementação dos PRAs , consultores e empresas ligadas ao tema, professores da área e estudantes de cursos afins.

271 pessoas se inscreveram antecipadamente para o curso. Como a capacidade do auditório é de 120 pessoas, a comissão organizadora teve de fazer uma seleção, de acordo com os perfis. Foram priorizados os profissionais que já atuam no tema.

A alta procura, entretanto, deverá resultar em uma segunda turma do curso, possivelmente, no segundo semestre.

Programação

Durante o curso serão abordados temas como as características dos três biomas (savana, pantanal e florestas) na paisagem mato-grossense; a coleta, armazenagem e beneficiamento de sementes nativas para produção de mudas; as diferentes estratégias de recomposição de vegetação nativa; os riscos e desafios da recomposição de áreas degradas; o monitoramento de trabalhos de recomposição; avaliação econômica de consórcios com espécies nativas, entre outros.

Haverá ainda uma abordagem sobre o uso do sistema WebAmbiental , sobre a legislação ambiental federal e sobre o Programa de Regularização Ambiental de Mato Grosso.

Entre os instrutores estão profissionais da Sema, da Embrapa e do ICMBio .