/ / Daniel Ludwig consultor em marketing político e eleitoral explica qual a importância da oratória para candidatos

Considerada como a arte de falar bem em público a oratória é procurada por pessoas tímidas, que têm dificuldade em falar em público, ou ainda por quem quer se aprimorar, melhorar no âmbito profissional ou na capacidade de persuasão. A oratória pode ser utilizada em diversas áreas uma delas é a política. Neste ano de campanha eleitoral, Daniel Ludwig que é diretor da L8 Estúdio, participou recentemente de um curso de marketing político e eleitoral em São Paulo para aprimorar seus conhecimentos. Ele explica que a oratória é o primeiro passo para um bom contato entre o candidato e o eleitor.



"A oratória é o primeiro item que leva o candidato a ter o contato com seu eleitor. É a transmissão da informação do candidato, dos seus objetivos do que ele quer fazer pela população ocupando um cargo público. E para o candidato o primeiro passo é ter uma boa retórica, ter um bom posicionamento, um bom discurso, falando a língua de quem está do outro lado sem fugir de sua essência. Potencializando aquilo que o leva a ser um bom candidato", reiterou Daniel.



Esta arte como é chamada, possui uma vertente objetiva com características específicas, técnicas e regras que podem ser ensinadas, treinadas e melhoradas, e outra vertente a subjetiva que engloba o desenvolvimento da personalidade e do carisma. No curso de marketing político e eleitoral, em que Ludwig participou uma das matérias abordadas foi a oratória, ele fala sobre o ponto forte discutido no curso.



"Um dos pontos fortes foi não se muda a essência, as características de um candidato, de um político, você ajuda ele a organizar as suas informações, as ideias e a levar de forma organizada para o seu público, para os seus eleitores de forma que as pessoas entendam o que é sua proposta, para que o candidato consiga ser sincero e expor o seu projeto", expôs o consultor de marketing político e eleitoral.



Na oratória é possível se treinar várias situações que vão desde como falar em público ou para uma câmera até como se portar em público. Daniel salienta quais são essas situações. "A oratória pode ser aplicada para a correção de vícios de linguagem que dificultariam a transmissão da sua informação do candidato para seus eleitores. Pode se treinar como impostar a voz, como projetar a voz, como se portar e se mover, como mover as mãos, como evitar discursos longos e inconvenientes, e como falar em público ou para uma câmera por que existem pessoas que tem essa dificuldade, então é nesse sentido que a gente trabalha a oratória", disse.



Daniel Ludwig finaliza mostrando que o período certo para que o candidato busque melhorar sua oratória é sempre. "O período certo é sempre. A partir do momento que você se torna um político, uma pessoa pública você vai precisar se comunicar e a oratória vai precisar ser desenvolvida sempre, sempre melhorada, sempre adequada. E claro que para o candidato é fundamental que antes da campanha ele tenha passado por isso. Mas ele não vai parar nunca de aprimorar, de treinar sua oratória, de realizar de como você está transmitindo conhecimento, mas o quanto antes ele começar melhor ele vai transmitir sua informação para o seu público. Aí entra a equipe de marketing ou mídia training que através da consultoria vai indicar caminhos para o candidato melhorar sua oratória", concluiu.

Contato: (66) 3531-3475