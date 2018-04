/ / Cuiabá prega humildade após 2 a 0 no Sinop e diz que campeonato não está ganho

A vitória por 2 a 0 no Sinop, no Gigante do Norte, ontem à noite, na primeira partida da final do Campeonato Mato-grossense Eletromóveis Martinello 2018, permite que o Cuiabá perca por um gol de diferença, domingo, às 15h, na Arena Pantanal, para ainda sim conquistar o título. Se perder por 2 gols, a decisão será nos pênaltis e por três o título fica com o Galo. Apesar da vantagem confortável, o clima no Dourado é de cautela e de humildade.

O treinador do time cuiabano, Itamar Shülle, parabenizou sua equipe pela disposição e aplicação tática durante o jogo, mas pregou que o objetivo não foi conquistado. “Fizemos um bom jogo, mas demos um passo. Não ganhamos nada. Temos que manter a humildade, o respeito, como sempre temos feito com todos os nossos adversários e nos prepararmos para a próxima partida, mantendo a concentração e o trabalho para que a gente possa viver os outros 90 e tantos minutos com dedicação”, declarou.

O goleiro do Dourado, Victor Souza, mantém o discurso do treinador e disse contar com a torcida cuiabana na Arena Pantanal. “Ainda tem mais 90minutos. A gente levou um grande placar, o que aqui é muito difícil diante desta torcida linda, mas domingo a gente vai contar com a nossa torcida, no aniversario da cidade, a Arena Pantanal vai estar lotada. Apesar do bom placar, a gente tem que levar para lá concentração e seriedade para fazer um grande jogo”, afirmou.

Shülle disse que durante o restante da semana vai analisar quais jogadores terá disponíveis e ajustar pequenos erros que identificou no primeiro jogo. “A gente tem que aproveitar melhor o passe. No segundo tempo a gente começou a rifar um pouco a bola e a gente precisa de um passe um pouquinho mais com qualidade, justamente para ficar com essa bola e ter mais posse. Então, algumas coisas têm que ser corrigidas e tudo isso nós vamos internamente conversar e tentar organizar para a próxima partida no domingo”, adiantou.

O Cuiabá segue invicto no Mato-grossense. São 11 vitórias e três empates. Se o time for campeão, será o oitavo título estadual em 15 anos de existência.

Por Só Notícias/Marco Stamm (foto: Só Notícias/Diego Oliveira)