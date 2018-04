/ / Cuiabá empata com União e carimba vaga na final do Estadual

O Cuiabá Esporte Clube acaba de empatar em 1 a 1 com o União de Rondonópolis, na Arena Pantanal, e como havia goleado o Colorado no primeiro jogo, por 4 a 0, no Luthero Lopes, o atual campeão do Campeonato Mato-grossense Eletromóveis Martinello está mais uma vez na final. Jenilson abriu o marcador para o Dourado e Marcelinho descontou para o União.

Com o resultado, o Cuiabá briga pelo titulo de campeão com o Sinop Futebol Clube ou com o Luverdense de Lucas do Rio Verde tudo vai depender do resultado do confronto marcado para esta noite às 18h. O primeiro jogo da final está marcado para quarta-feira às 20h45.

Com vantagem, por vencer o União de Rondonópolis, no primeiro jogo da semifinal em Rondonópolis, o Cuiabá começou ditando o ritmo da partida e controlou a bola. Logo aos 7 minutos Jenison recebeu, se livrou da marcação e bateu no canto do goleiro Thiago abrindo o marcador para o Dourado e assumindo a artilharia da competição com seis gols junto com Juazeiro, do Sinop. Aos 11, Lucas Gaúcho, do Colorado, recebeu de cobrança de escanteio, na grande área, girou, mas bateu mal na bola, sem perigo para o Cuiabá. Aos 18, Doda fez falta em jogador do União. Igor bateu, mas não soube aproveitar e só foi linha de fundo. No contra-ataque André Mensalão, ele recebeu, bateu de fora da área, mas só assustou do time de Rondonópolis. Aos 26, a jogada começou com Jean que de fora da área, bateu mas parou na zaga, no rebote Jenison recebeu livre e bateu em cima da zaga. Aos 27 minutos, houve parada técnica recomendada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quando a temperatura atinge 30 graus.

Igor do União cobrou falta, levantou na área, bateu zaga e foi linha de fundo. Alysson chegou muito forte no zagueiro do Cuiabá e recebeu amarelo. Aos 41, André mensalão recebeu livre, bateu mas estava impedido. O árbitro concedeu 4 minutos de acréscimo. Jenison roubou a bola, bateu da área direto no gol, obrigando o goleiro Colorado Thiago sair para fazer a defesa. Fim de primeiro tempo na Arena: 1 a 0 Cuiabá.

No segundo, o técnico Itamar Schulle tirou o atacante Jenison, autor do primeiro gol, para poupar já pensando no confronto da final e colocou o outro atacante Bruno Alves. Já no União entrou o camisa 18, o atacante Marcelinho, no lugar de Alysson também atacante. Aos 5 minutos, o União saiu em velocidade, Igor colocou a bola na área, mas Jean chegou para parar a jogada.

Aos 8 minutos Edson recebeu na área, caiu e ainda consegui chutar no gol do Dourado, obrigando o goleiro Victor Souza sair para fazer a defesa. Aos 13, o União pressionou com Henrique que mandou para Edson soltar uma bomba no goleiro do Dourado, mas não foi suficiente para o empate. Mais vivo no jogo, o Colorado começou a ficar mais com a bola e buscar o gol. Aos 16, saiu o atacante Igor Vieira, para entrada do Leo.

Aos 17, Marcelinho recebeu bateu bem na bola, houve um desvio no meio do caminho, mas foi no canto do goleiro Victor Souza: gol do União ! 1 a 1 na Arena.

Aos 28 minutos saiu Edson, com câimbras e Tallyson entrou para brigar pelo União. Em cobrança de falta, André do Dourado, bateu, passou pela barreira fazendo o goleiro Thiago sair para espalmar. Jeanderson, pela lateral, chutou cruzado e fez o goleiro Thiago trabalhar novamente. Mesmo com mais pressão no segundo tempo não foi o bastante para o União. Fim de jogo 1 a 1 na Arena Pantanal e o Cuiabá novamente na final.

Por Só Notícias/ David Murba (foto: assessoria)