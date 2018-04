/ / Copa do Comercio ACEG começa a se desenhar as classificações

A Copa do Comercio ACEG, que tem a realização da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação e organização do Departamento Municipal de Desportos com apoio da Associação Comercial e Empresarial de Guarantã do Norte – ACEG.





Na noite da terça-feira (03/04) teve mais uma rodada da Copa do Comercio ACEG, com três jogos, com todos os jogos decisivos, para a classificação da próxima fase do campeonato. Na rodada de Terça-feira como nas anteriores o publico compareceram em peso para prestigiar, mas esta rodada que teve excelentes jogos.





As maiorias dos jogos estão sendo decisivos para as equipes que almejam passarem para a próxima fase e com isso os jogos estão sendo muito bem disputados e quem ganha com isso é o bom publico que tem comparecido no Ginásio Bezerrão, surpreendendo os organizadores.

Confira os resultados:

Gás City Gás 01 X 03 Posto Tigre;

Prefeitura Municipal 03 X 02 Delmoro/Salão Refati;

Chopinzinho Metal/M Gold 02 X 04 Frigorifico Redentor “A”





Próximos jogos na quinta-feira 05/04

Lumicenter/TVMigrantes X Delmoro/Salão Refati;

Meridional FM X Beira Rio (Feminino);

ACEG X Posto Tigre





CLASSIFICAÇÃO MASCULINO

CHAVE – “A”

EQUIPES GP GC SG Clas. LUMI CENTER /TV MIGRANTES 02

01 01 06 08 -02 02 4º BEIRA RIO/CORREIOS 02

02

06 06 00 03 3º PREFEITURA DE GUARANTÃ 02 01 01

07 05 02 05 2º DELMORO/SALÃO REFFATTI 03

01 02 05 10 -05 02 5º CASTRILON/ECONOMIZAR 03 02 01

13 08 05 08 1º





CHAVE “B”

EQUIPES GP GC SG Clas. ACEG 02



02 04 07 -03 01 4º BOR. TROPICAL/PULMA AUTO CENTER 02



02 02 11 -09 01 5º GÁS CITY GÁS /MOVEIS GALVAN 02 01

01 05 05 00 03 3º POL. M. /POL. C./ POSTO TIGRE 03 03



10 03 07 10 1º FRIGORIFICO REDENTOR “B” 03 02

01 12 07 05 07 2º





CHAVE “C”

EQUIPES GP GC SG Clas. BELA CASA /SOL MAQUINAS 01 01 01

10 07 03 05 3º BASE AÉREA 02

01 01 04 05 -01 02 4º CHOPINZINHO METAL/MOTOSERRA GTÃ 02



02 03 08 -05 01 5º FRIG. REDENTOR “A”/GTÃ TRATORPEÇAS 03 01 02

07 05 02 06 1º M-GOLD/FERRAGENS SÃO PAULO 03 01 02

12 11 01 06 2º





ARTILHEIRO

EQUIPE Atleta Jogos Gols Marc. FRIGORIFICO REDENTOR “B” PAULO CEZAR 03 09 M GOLD/ FERRAGENS SÃO PAULO RENATO ADRIANO 03 05





CLASSIFICAÇÃO FEMININO

CHAVE – “ÚNICA”

EQUIPES GP GC SG Clas. BETO CAÇA E PESCA 02

01 01 04 05 -01 02 4º BEIRA RIO 01 01



03 02 01 04 BLACK WHITE 02

02

03 03 00 03 2º RADIO MERIDIONAL 01

01

01 01 00 02 3º

ARTILHEIRA

EQUIPE Atleta Jogos Gols Marc. BEIRA RIO BRENDA 01 02 BETO CAÇA E PESCA SANDRA RIBEIRO 02 02

Todas as Equipes que participaram da Abertura ganharam um ponto.

18 Jogos no Masculino

107 Gols marcados média de 5.9 por partida.

38 amarelos aplicados média de 2.1 por partida

05 vermelhos aplicado média de 0.27 por partida

03 Jogos no Feminino

11 Gols marcados média de 3.6 gols por partida.

03 amarelos aplicados média de 1 por partida

00 vermelhos aplicado média de 00 por partida

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias