/ / Copa do comercio ACEG começa a definir os classificados

A Copa do Comercio ACEG, tem a realização da prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT e a organização da Secretaria Municipal de Educação e o departamento de Desportos com apoio da Associação Comercial e Empresarial de Guarantã do Norte – ACEG, teve prosseguimento com mais três jogos na noite da terça-feira (10/04), todos os jogos da rodada foram decisivos para a classificação das equipes que jogaram.





No primeiro jogo as equipes do City Gás e Frigorifico “B”, se enfrentaram, ambas equipes precisavam vencer para conquistar uma vaga para a próxima fase, o Frigorifico “B” que tem o artilheiro da competição o jogador PC, venceu até com facilidade o seu adversário.

O segundo jogo da noite foi na categoria feminino, Beira Rio e Black White, a equipe da Black, não deu oportunidade para a Beira Rio armar suas jogadas e converter em gol. Nestas categorias as quatro equipes jogam entre si e classificam as quatro, as disputas são para definir as colocações dentre da chave.





Encerrando os jogos da noite, entraram em quadra as equipes do chopinzinho Metal/Moto Serras Guarantã e Base Aérea, a primeira equipe entrou em quadra determinada em conquistar a sua primeira vitoria, já a equipe da Base tinha de vencer para sonhar com a sua classificação, o que não foi possível.





Confira os resultados e os próximos jogos da fase classificatória e a classificação etc..

Masculino:

Ginásio Bezerrão Às 19:00 Horas Dia – 10/04/18 Terça-feiraGinásio BezerrãoÀs 19:00 Horas

28 19:00 Masc. Frigorifico Redentor “B” 06 X 01 Gás City Gáz/Móveis Galvan B J/G 29 20:00 Fem. Beira Rio 01 X 05 Black White U W/J 30 21:00 Masc. Base Aérea 01 X 03 Chopinzinho Metal/ Motosserra Guarantã C G/W





Quinta-feira Ginásio Bezerrão Às 19:00 Horas Dia – 12/04/18Quinta-feiraGinásio BezerrãoÀs 19:00 Horas

31 19:00 Masc. Castrilon/Economizar

X

Prefeitura de Guarantã A

32 20:00 Masc. ACEG

X

Borrachas Tropical/ Pulma Auto Center B

33 21:00 Masc. M-Gold/Ferragens São Paulo

X

Chopinzinho Metal/ Motosserra Guarantã C







Sexta-feira Ginásio Bezerrão Às 19:00 Horas Dia – 13/04/18Sexta-feiraGinásio BezerrãoÀs 19:00 Horas

34 19:00 Masc. Lumicenter/TV Migrantes

X

Beira Rio/Correios A

35 20:00 Fem. Meridional FM

X

Beto Caça e Pesca U

36 21:00 Masc. Bella Casa/Sol Máquinas

X

Base Aérea C







CLASSIFICAÇÃO MASCULINO





CHAVE – “A”

EQUIPES J V E GP GC SG Clas. LUMI CENTER /TV MIGRANTES 03 01 01 01 13 10 03 05 3º BEIRA RIO/CORREIOS 03

02 01 11 12 -01 03 4º PREFEITURA DE GUARANTÃ 03 02 01

13 10 03 08 2º DELMORO/SALÃO REFFATTI 04

01 03 07 17 -10 02 5º CASTRILON/ECONOMIZAR 03 02 01

13 08 05 08 1º





CHAVE “B”

EQUIPES J V E GP GC SG Clas. ACEG 03 01

02 09 11 -02 04 4º BORRACHASTROPICAL/ PULMA AUTO CENTER 03



03 05 21 -16 01

5º GÁS CITY GÁS /MOVEIS GALVAN 04 02

02 16 14 02 06 3º POLICIA MILITAR /POLICIA CIVIL/ POSTO TIGRE 04 03

01 14 08 06 10 1º FRIGORIFICO REDENTOR “B” 04 03

01 18 08 10 10 2º





CHAVE “C”

EQUIPES J V E GP GC SG Clas. BELA CASA /SOL MAQUINAS 03 02 01

15 07 08 08 1º BASE AÉREA 03

01 02 05 08 -03 02 5º CHOPINZINHO METAL/ MOTOSERRA GUARANTÃ 03 01

02 06 09 -03 04

4º FRIGORIFICO REDENTOR “A”/GTÃ TRATORPEÇAS 04 01 02 01 07 10 -03 06 3º M-GOLD/FERRAGENS SÃO PAULO 03 01 02

12 11 01 06 2º





ARTILHEIRO

EQUIPE Atleta Jogos Gols Marc. FRIGORIFICO REDENTOR “B” PAULO CEZAR 04 12





CLASSIFICAÇÃO FEMININO





CHAVE – “ÚNICA”

EQUIPES J V E GP GC SG Clas. BETO CAÇA E PESCA 02

01 01 04 05 -01 02 4º BEIRA RIO 03 01

02 05 09 -04 04 3º BLACK WHITE 03 01 02

08 04 04 06 1º RADIO MERIDIONAL 02 01 01

03 02 01 05 2º





ARTILHEIRO

EQUIPE Atleta Jogos Gols Marc. BEIRA RIO BRENDA 02 03 BLACK WHITE VANESSA 03 03

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias