/ / Consórcio de saúde de Peixoto de Azevedo abre processo para contratação temporária

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto (CISVP) vai receber, até o próximo dia 30, inscrições para o processo seletivo que visa a contratação de funcionários temporários para atender às necessidades da Casa de Amparo e Hospital Regional de Peixoto de Azevedo. As vagas são para agente de limpeza (com salário de R$ 1,3 mil) e auxiliar de cozinha (salário de R$ 1,6 mil), ambos com exigência de ensino fundamental e para 40 horas semanais na Casa de Amparo, em Cuiabá. Também há uma vaga para técnico de imobilização ortopédica (salário de R$ 971,43) para 40 horas semanais no Hospital Regional em Peixoto de Azevedo.

As inscrições devem ser feitas na sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, localizado na travessa Bartolomeu Dias, 269, Alvorada.

Os candidatos inscritos serão submetidos a avaliação de títulos e o contrato tem validade de 12 meses, podendo ser prorrogado.

Por Só Notícias/Marco Stamm