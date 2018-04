/ / Cirurgias de catarata serão realizadas durante festividades de Aniversário de Guarantã do Norte

O município de Guarantã do Norte está organizando para o próximo dia 08 de junho a realização das cirurgias de cataratas aos pacientes que passaram pelo atendimento oftalmológico recentemente realizado pelo Hospital da visão de Cuiabá.

O atendimento se iniciou através de uma decisão do prefeito Érico que decidiu aplicar os recursos do carnaval em atendimentos às pessoas que precisam atendimento na visão.

Uma equipe do Hospital recentemente esteve presente em Guarantã do Norte realizando triagem bem como as consultas oftalmológicas onde foram atendidas 200 pessoas em sua maioria membros da terceira idade que resultaram na necessidade de realizar 150 cirurgias.

Desta vez a equipe do hospital da visão deverá vir a Guarantã do Norte preparada para realizar as cirurgias de catarata. A previsão é de que as cirurgias sejam realizadas no dia 08 de junho no Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário e no dia nove a equipe continue os atendimentos para revisão dos pacientes que tiverem passado pela cirurgia.

A secretaria de saúde Tatiana Aranda explica que neste momento serão atendidos os pacientes com problemas de catarata. Os pacientes que necessitarem de cirurgia de pterígio serão encaminhados para Cuiabá.

“Tenho certeza que esse vai ser um grande presente que o município vai dar para aquelas pessoas que enfrentam problema com a visão. Já realizamos a primeira fase que foi a consulta oftalmológica a 150 pessoas. Agora nas festividades do município nós vamos realizar as cirurgias de catarata e depois continuaremos com os atendimentos para atender também aquelas pessoas que necessitam de outros atendimentos. Temos o compromisso de cuidar da saúde de nossa população e vamos continuar trabalhando para melhorarmos cada dia mais o nosso atendimento.” Disse o prefeito Érico.

