/ / Cerimônia de abertura do PROFESP com alunos de Guarantã do Norte

No dia 16 de abril de 2018, aconteceu na Área de Exercícios do Campo de Provas Brigadeiro Velloso (CPBV), a abertura oficial do Programa Força no Esporte (PROFESP). O evento foi marcado por uma Cerimônia Militar, presidida pelo Maj QOEsp Anv Cleber Ferreira de Araújo e prestigiada pelo prefeito de Guarantã do Norte-MT.





Braço do Programa Segundo Tempo, do Governo Federal, o Programa Forças no Esporte (PROFESP), criado em 2003, vem com objetiv o democratizar o acesso ao esporte, como forma de promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes.





Coordenado pelo Ministério da Defesa, o Programa é desenvolvido em parceria com os ministérios do Esporte, Educação e Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Seu objetivo é promover a integração social e o desenvolvimento por meio da prática esportiva. Os esforços empreendidos concentram-se na inclusão social, valorização da cidadania, inserção no trabalho e na realização de atividades físicas, esportivas e de lazer.





O programa atenderá 100 crianças, com idades entre 10 e 14 anos, que fazem parte da rede municipal de ensino e residem no município de Guarantã do Norte-MT. As crianças participarão de diversas atividades durante o ano de 2018, dentre elas futebol, vôlei, atletismo, xadrez e natação.





Após a formatura e a abertura oficial do PROFESP o evento seguiu com uma palestra de Boas-vindas e uma demonstração da Seção de Contra Incêndio.

“Temos a certeza de estarmos iniciando uma parceria que contribuirá para a formação de algo de extrema valia para o nosso Brasil: cidadão de BEM.” Afirmou o Diretor do CPBV, palavras estas, transmitidas através do Major QOEsp Anv Cleber Ferreira de Araújo. Por Joelson Nery