/ / Centro América de Futsal tem segunda rodada neste fim semana

A rodada anterior somou 110 gols e os maiores goleadores foram Alta Floresta, Cáceres (feminino), Campo Verde e Colíder

A 2ª rodada da 1° fase da 19° Copa Centro América de Futsal ocorrerá neste fim de semana, na sexta-feira (20), no sábado (21) e no domingo (22.04), em duas cidades (Cuiabá e Paranatinga). Com oito partidas nos três dias, sendo seis masculinas e duas femininas. E o embate inicial será entre Mixto e Panelinha VG (masculino), na sexta, às 19h30, no Ginásio Aecim Tocantins, em Cuiabá.

De acordo com o diretor executivo da Federação Mato-grossense de Futsal (FMFS), Márcio Alencar, serão feitos três confrontos no Ginásio Poliesportivo Bezerrão, em Paranatinga (388km da Capital-MT), e cinco disputas no Ginásio Poliesportivo Professor Aecim Tocantins, três masculinas e duas femininas, em Cuiabá. Segundo ele, seis das oito equipes se classificarão à 2ª fase da Copa.

“Quatro dos seis times masculinos avançam à 2° fase. Já no feminino, como são apenas duas equipes no grupo (G3), ambas se classificam. Esta será a 1ª rodada com jogos na capital. E quero agradecer ao apoio do governador, Pedro Taques, do ex-secretário de educação, Marco Marrafon, do ex-secretário de esporte, Leonardo de Oliveira e do atual de esporte, Franz Corrêa”, diz Márcio Alencar.

A Copa Centro América de Futsal teve início na semana passada e dez equipes já estão classificadas à segunda fase da competição, que são: Campo Verde Futsal, Valor da Vida (CBA), Colíder, Sinop, Alta Floresta, Apiacás, Brasnorte e Juinense (no masculino) e Cáceres e Indiavaí (no feminino). Essa segunda fase está prevista para começar em 12 de maio de 2018.





TABELA MASCULINA

Paranatinga (Ginásio Bezerrão)

21/04 – 09h00 - Auto Posto Top/Paranatinga x Aupe-Araguaia (Barra do Garças)

21/04 – 20h00 – Auto Posto Top/Paranatinga x Seleção de Paranatinga

22/04 – 09h00 – Aupe-Araguaia x Seleção de Paranatinga

Cuiabá (Ginásio Aecim Tocantins)

20/04 – 19h30 – Mixto E. C. Futsal x A Panelinha Futsal VG

21/04 – 20h30 – Mixto E. C. Futsal x PM-MT (Rondonópolis)

22/04 – 09h30 – PM-MT x A Panelinha Futsal VG





TABELA FEMININA

Cuiabá (Ginásio Aecim Tocantins)

21/04 – 08h30 – Mixto E. C. / Feras E.C. x Dom Bosco - Grupo 3

21/04 – 19h00 – Dom Bosco x Mixto E. C. / Feras E.C. - Grupo 3

Texto e Fotos: Junior Martins