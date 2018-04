/ / Centro América de Futsal começa nesta sexta-feira em Campo Verde

Haverá transmissão ao vivo dos três jogos em Campo Verde; Via site e Facebook da FMFS

A 1° rodada da Copa Centro América de Futsal 2018 começará neste fim de semana, na sexta-feira (13), sábado (14) e domingo (15.04), nas cidades-sedes de Campo Verde, Juína, Colíder, Alta Floresta e Indiavaí. Com 14 partidas nos três dias, sendo 12 no naipe masculino e duas no feminino. E o confronto de abertura será entre os times Valor da Vida e Campo Verde Futsal, na sexta-feira, às 20h, no Ginásio de Esportes Joubert Isaias Romancini, em Campo Verde.

De acordo com o presidente da Federação Mato-grossense de Futsal (FMFS), Pedro Verão, a competição reunirá o total de 50 equipes, sendo 33 masculinas e 17 femininas. Segundo ele, serão seis fases no masculino e cinco fases no feminino, com as finais programadas para os dias 16 de junho e 09 de junho, respectivamente. E, neste fim de semana, rolará a primeira rodada da fase 1.

“A primeira rodada da fase número um terá 14 jogos, entre 14 times e em cinco municípios-sedes. A cidade de Campo Verde abrirá o campeonato com a disputa entre Valor da Vida, representante de Cuiabá, e Campo Verde, de Campo Verde. E será o primeiro ano da Copa Centro América de Futsal com jogos no feminino, que estreará com o embate entre Cáceres e Indiavaí, em Indiavaí”, diz Verão.

Campo Verde Futsal

O Campo Verde Futsal contratou seis reforços vindos de Brasília, Goiás, Mato Grosso do Sul, Juína e São Paulo para disputar a Copa Centro América. E a maior atração será o pivô, Vander Carioca, que já defendeu grandes clubes do futsal brasileiro, como Flamengo, Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Também já jogou no exterior e na seleção brasileira na Copa América de 1998 e 1999.

Conforme o técnico do CV Futsal, Ivan Cesar dos Santos, o pivô Vander Carioca não participará do primeiro confronto, mas estará presente a partir do segundo jogo, pois chegará no sábado. Segundo o técnico, Vander entrará na partida contra o UFC Leverger, no sábado, às 20h, no mesmo ginásio e cidade-sede. E os demais reforços serão: Munin (Cresspom de Brasília), Binatti (MS), Luan (Juína-MT), Franklin (Cresspom) e Magayver (Goiás).

No ano passado, o Campo Verde Futsal ficou em 4° lugar na competição. Para este ano, a expectativa é maior. Segundo o técnico, “O objetivo é o título. Estamos com um time mais reforçado, com atletas mais focados e com vontade de fazer história em Campo Verde”, disse. Mais informações sobre a competição serão disponibilizadas pela federação no site e na página no Facebook.

TABELA MASCULINA

Campo Verde

13/04 – 20h00 - Valor da Vida x Campo Verde Futsal

14/04 – 09h30 – Valor da Vida x UFC Leverger

14/04 – 20h00 – UFC Leverger x Campo Verde Futsal

Juína

14/04 – 09h00 – Brasnorte x Argapuma Castanheira

14/04 – 20h00 – Brasnorte x Juinense

15/04 – 09h00 – Argapuma Castanheira x Juinense

Colíder

14/04 – 09h00 – Sinop x Peixoto de Azevedo

14/04 – 20h00 – Peixoto de Azevedo x Colíder

15/04 – 09h00 – Sinop x Colíder

Alta Floresta

14/04 – 09h00 – Apiacás x Paranaíta

14/04 – 20h00 – Apiacás x Alta Floresta

15/04 – 09h00 – Paranaíta x Alta Floresta

TABELA FEMININA

Indiavaí

14/04 – 09h30 – Cáceres x Indiavaí

14/04 – 20h00 – Cáceres x Indiavaí

Texto: Junior Martins (65)99611-8288

Fotos: FMFS (65)3027-5806