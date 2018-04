/ / Carreta carregada com soja pega fogo na BR-163 no Nortão

Uma carreta carregada com soja pegou fogo, esta manhã, na rodovia federal, nas proximidades de Terra Nova do Norte (171 quilômetros de Sinop). A Polícia Rodoviária Federal informou, que o veículo e carga ficaram completamente destruídos. O motorista que não ficou ferido.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista relatou que possivelmente o incêndio pode ter sido provocado por curto na parte elétrica. A fumaça começou a sair pelo painel e rapidamente se alastrou pela cabine do caminhão. Após isso, as chamas atingiram os vagões carregados com soja.

Segundo informações de um policial, o tráfico de veículos ficou parcialmente interditado devido ao fogo e a fumaça no trecho. Está sendo aguardo o resfriamento dos destroços da carreta para fazer a retirada com auxílio de um guincho. Não foi estimado o valor do prejuízo.

Por Só Notícias/Cleber Romero (fotos: divulgação/reprodução)