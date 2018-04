/ / Carreta carregada com lâminas tomba às margens da rodovia

A Scania G380 branca, com placas de Cascavel (PR), carregada com lâminas tombou, esta madrugada, do lado esquerdo às margens da MT-208, próximo ao rio Teles Pires, cerca de 70 quilômetros de Alta Floresta.

Não foi informado o que provocou o acidente nem se o motorista ficou ferido. O tombamento ocorreu próximo a uma curva.

A carreta seguia de Nova Monte Verde sentido a Alta Floresta. A carga ficou esparramada no acostamento. O valor do prejuízo ainda deve ser calculado.

Por Só Notícias/David Murba (fotos: divulgação)