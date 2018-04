/ / Cantor Fernandinho estará presente nas festividades de Aniversário de Guarantã do Norte

O Cantor Gospel, Fernandinho, que vem arrastando multidões eu suas apresentações pelo Brasil, já garantiu presença nas festividades em comemoração aos 37 anos da fundação da cidade de Guarantã do Norte.

O show com Fernandinho já está marcado para o dia 08 de junho, sexta-feira, na Praça da Cultura.

A programação vem sendo discutida desde dezembro passado, onde a ideia inicial seria fazer a abertura das festividades com a presença do Padre Reginaldo Manzotti e fazer o encerramento com a Marcha para Jesus com animação de um cantor ou cantora gospel de renome nacional.

Por motivo de agenda não foi possível a presença do Padre Reginaldo neste ano, a expectativa é que ele possa confirmar para o próximo ano.

Também não foi possível conciliar a presença do Cantor Fernandinho com o Dia da Marcha para Jesus, que em Guarantã do Norte é regulamentada por Lei Municipal para ser realizada no segundo domingo do mês de junho.

Desta forma o Cantor Fernandinho estará realizando o grande show nacional no dia 08 de junho e a Marcha para Jesus encerrará as festividades do município no dia 10 de Junho.

A expectativa da organização das festividades é que Fernandinho reúna entre 15 e 20 mil pessoas na Praça da Cultura na noite do seu show.

“Matupá se tornou uma cidade de tradição nas comemorações do Reveillon, nós aqui em Guarantã vamos criar a tradição de comemorarmos o aniversário da nossa cidade com uma grande festa. Especialmente voltada para o lado religioso. Guarantã do Norte tem uma forte tradição religiosa, temos a Igreja Católica muito forte e as igrejas Evangélicas atuantes, organizadas e também com muita força. Estamos trazendo esse ano o cantor Fernandinho e vamos trabalhar para que no próximo ano o Padre Reginaldo Manzotti possa estar aqui conosco em nossas festividades.” Comentou o prefeito Érico.

Da Assessoria