/ / Campeonato Municipal de Futebol Sete de Guarantã do Norte

No final de semana, sábado e domingo (14 e 15/04) teve prosseguimento mais uma rodada do campeonato Municipal de Futebol 7, com mais seis jogos, que foram realizados no Estádio Macedão, com a Organização da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT, realização da Secretaria Municipal de Educação e Departamento Municipal de Desportos.





Nesta rodada aconteceu o primeiro clássico entre as equipes da Aço Norte e Juventus/Black White, um jogo com linda jogadas, ao final o time da Aço Norte levou a melhor, conquistando os seus três primeiros pontos. A próxima rodada será no final de semana (21 e 22/04), com mais seis jogos, no Estádio Macedão.

Confira os resultados:

Sabado (14/04):

01 X 06 Hookan/Bela Forma/Juninho Motos; Santa MartaHookan/Bela Forma/Juninho Motos;

00 X 01 Posto Tigre; Araguaia IIPosto Tigre;

01 X 00 Juventus/Black White. Aço NorteJuventus/Black White.

Domingo (15/04);

00 X 04 Restaurante Magliari; Comunidade São JoãoRestaurante Magliari;

02 X 01 Gás City Gás/Pity Motos; Transaragão/LumicenterGás City Gás/Pity Motos;

00 X 03 Agro Centro. Calhas 3 IrmãosAgro Centro.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Fotos: Célio Ribeiro)