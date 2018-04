/ / Campeonato de futebol 7 de Guarantã do Norte já tem equipe classificada

A equipe da Agro Centre realizou o seu terceiro jogo no Campeonato Municipal de Futebol 7, realizado pela Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, com a organização da secretaria Municipal de Educação e Departamento de Desportos. Neste final de semana, sábado e domingo (28 e 29/04), com mais seis jogos.





No sábado a equipe Agro Center venceu o seu terceiro jogo no campeonato, dando um importante passo para a próxima fase, mesmo faltando mais um jogo, contra a forte equipe da Engel/M Gold, outra candidata a passar para a próxima fase.





Na rodada do final de semana, aconteceram mais seis jogos. A competição está tendo seus jogos no estádio Macedão. Na próxima, rodada estará iniciando a categoria Master, para jogadores nascidos a partir do ano de 1973 e também na categoria feminino.





Confira os resultados:

Sábado:

07 X 02 Geordane Borracharia/Tambaqui da Amazônia; Agro CenterGeordane Borracharia/Tambaqui da Amazônia;

03 X 01 Lumicenter/Trans Aragão Juventus/Black WhiteLumicenter/Trans Aragão

01 X 00 Calhas 3 Irmãos. Raça NegraCalhas 3 Irmãos.

Domingo:

01 X 01 Araguaia II; Santa MartaAraguaia II;

01 X 02 Restaurante Bom Apetite; Restaurante MagliariRestaurante Bom Apetite;

04 X 00 Comunidade São João. JuventusComunidade São João.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Fotos: Célio Ribeiro)