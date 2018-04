/ / Botafogo sofre, mas vira sobre o Audax Italiano com gol no fim pela Sul-Americana

Assim como na final do Campeonato Carioca, o Botafogo mostrou que não desiste e venceu por 2 a 1 o Audax Italiano-CHI, nesta quinta-feira, em Santiago, pela Copa Sul-Americana. Os alvinegros saíram atrás após Sérgio Santos marcar para os donos da casa, mas viraram no segundo tempo, com Brenner e Rodrigo Pimpão, este último nos acréscimos.

Com o resultado, o Botafogo pode até perder pelo placar mínimo no duelo da volta que estará classificado. As duas equipes voltam a se encontrar no dia 9 de maio, no estádio Nilton Santos.

A partida não começou bem para o Botafogo, pois logo no primeiro ataque, Renatinho sentiu um problema e precisou ser substituído por Matheus Fernandes. Mesmo com a perda, os alvinegros buscava mais o ataque que o Audax Italiano, mas ambas a equipes não incomodavam o goleiro adversário.

A primeira boa chance da partida aconteceu somente aos 20 minutos. Gilson cruzou rasteiro para a área, Brenner não alcançou e Bosco apareceu para salvar os donos da casa antes da chegada de Leandro Carvalho. O lance animou os alvinegros, que quase marcaram dois minutos depois. Após falta cobrada área, Marcelo cabeceou próximo ao gol.

O Audax Italiano não se intimidou e passou a levar perigo no ataque. Na melhor chance, aos 32 minutos, Manuel Fernández aproveitou escanteio e cabeceou perto do gol de Gatito Fernández.

A partir dai, os donos da casa passaram a dominar o confronto. De tanto insistir nos cruzamentos, o Audax Italiano abriu o placar aos 40 minutos. Carrasco cruzou pela direita e viu Jeraldino tocar pressionado pela zaga. A bola encobriu Gatito Fernández, que conseguiu espalmar, mas ela bateu no travessão e sobrou para Sérgio Santos apenas empurrar para a rede.

Nos minutos finais, o Botafogo não conseguiu pressionar em busca do empate e viu o Audax Italiano ir para o intervalo a frente no placar em Santiago.

O segundo tempo iniciou equilibrado, mas o Botafogo, aos poucos, passou a dominar o confronto. Tanto que aos 12 minutos, Brenner fez boa jogada e chutou para defesa de Peric. No rebote, Marcelo quase empatou para os visitantes.

Os alvinegros chegavam com facilidade ataque, mas sofriam no último passe. Após tentar bastante, o Botafogo chegou ao empate aos 26 minutos. Após falta cobrada na área, Brenner cabeceou mal, mas viu a bola ficar próxima para finalizar para a rede.

Depois do empate, o Botafogo se tranquilizou e diminuiu o ritmo. O Audax Italiano percebeu e conseguiu equilibrar a partida, mas não mostrava o mesmo ímpeto da etapa inicial.

Nos minutos finais, o jogo voltou a ganhar em emoção. As duas equipes foram em busca do gol. Enquanto o Audax Italiano tentava os cruzamentos para Loco Abreu, o Botafogo quase marcaram ao segundo aos 41, com Rodrigo Pimpão. O atacante cabeceou, mas parou em defesa de Peric. Só que aos 45, os alvinegros chegaram a virada. Rodrigo Pimpão aproveitou cruzamento de Gilson para empurrar para a rede e dar números finais no Chile.

Por Gazeta Esportiva (foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo/arquivo)