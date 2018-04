/ / Aluno egresso da FCSGN ministra palestra para acadêmicos de Administração

O aluno egresso da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte , Antonio Dirson Hermes, que se formou na Instituição no ano de 2004, ministrou nesta terça-feira (10), uma palestra para os acadêmicos do 7º semestre do curso de Administração, sobre a importância da formação em Administração, área de atuação e as competências que o administrador deve apresentar para ser um profissional de destaque no mercado de trabalho. Antonio, hoje, trabalha assessorando prefeituras em questões tributárias.

O objetivo da palestra foi incentivar os futuros administradores, que no 7º semestre se encaminham para a colação de grau e se tornarão profissionais habilitados muito em breve, a visualizarem a profissão ampla que escolheram.

A palestra foi ministrada durante a aula de Estágio Curricular e promovida pela prof.ª Monica Picolo. Segundo a professora, trazer palestras como estas são extremamente importantes para o aprendizado do acadêmico, pois essa troca de informações com um profissional atuante na área configura-se em um diferencial para o futuro profissional no mundo competitivo e globalizado em que vivemos.

Ascom/FCSGN