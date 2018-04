/ / AgriHub lança diagnóstico com as principais oportunidades do Agro

O diagnóstico "Onde estão as grandes oportunidades do Agro? Uma visão de dentro da porteira" foi lançado na manhã desta quinta-feira (19/04), durante o evento Summit AgriHub, no Cenarium Rural, em Cuiabá-MT. No material constam os principais problemas levantados com os produtores rurais de Mato Grosso e que são considerados oportunidades para empresas AgTechs buscarem as soluções.





A pesquisa foi feita com os 53 produtores rurais da Rede de Fazendas Alfa (RFA) do projeto AgriHub dos municípios de Sorriso, Campo Novo do Parecis, Campo Verde e Água Boa. Paralelo a esse levantamento de dados, foi feita uma validação com 677 pessoas que participaram dos 18 eventos da Caravana do Soja Brasil. Na ocasião foram discutidos com os produtores rurais os problemas Top of Mind, ou seja, aqueles considerados os mais desafiadores.





Segundo o responsável pelo estudo e pelas parcerias AgriHub, Fábio Silva, os desafios na produção agropecuária são variáveis, envolvem doenças, ervas daninhas e pragas, previsão do tempo, mão de obra, informações para tomada de decisão, gestão da propriedade, classificação de grãos, entre outros. Além da diversidade de problemas, eles variam de um município para o outro.





No levantamento foi identificado que os problemas aparentemente mais difíceis de resolver são: falta de compartilhamento de informações; subjetividade na classificação de grãos; falta de automatização da coleta de informação; falta de segurança nas fazendas; baixa eficácia na previsão do tempo na fazenda; baixa precisão do manejo de pragas, doenças e daninhas e a falta de conectividade nas fazendas.





Para a falta de compartilhamento das informações, os motivos relatados pelos produtores são: insegurança (38%), hábito (35%), não veem vantagens em compartilhar (11%); temem as propagandas indesejadas (8%) e acreditam que seus dados podem ser vendidos (8%).





A precariedade no serviço de internet foi outra queixa constante. A maioria dos entrevistados, 41%, possui internet a rádio em suas propriedades. Apenas 21% têm internet móvel, 19% internet banda larga, 8% internet via satélite e 12% não possuem nenhum tipo de internet na fazenda. Nos talhões da fazenda, 86% dos produtores responderam que existe internet e 14% não possuem.





“Nossa percepção é de que esse problema de conectividade está na pauta de várias instituições. Os fatores limitantes que observamos para a implantação da internet nas fazendas são, principalmente, disponibilidade e preço”, informa Silva.





Os custos para combater pragas, doenças e ervas daninhas também preocupam os produtores e podem representar mais de um quarto do custo de produção de uma lavoura de soja em Mato Grosso. A maioria, 76%, acredita que as máquinas podem monitorar as pragas e doenças.





Na ocasião, Fábio apresentou um estudo que releva que se os pulverizadores fossem 70% mais eficazes, os produtores rurais de Mato Grosso teriam uma diminuição de 58,9% no custo com a operação. “Nós estamos falando de um mercado de R$ 2,20 bilhões”, afirma Silva.





Outro problema considerado grave, urgente e abrangente no estado é a subjetividade da classificação de grãos. Entre os entrevistados, 94% disse que acredita que as máquinas podem classificar os grãos. Atualmente, quem realiza esse trabalho de classificação de grãos torna o processo subjetivo, prejudicando os produtores no momento das vendas e, consequentemente, gera redução de R$ 3,11 bilhões na receita bruta dos agricultores de Mato Grosso.





Sobre os sensores de monitoramento do tempo que estão à disposição no mercado, 47% dos produtores responderam que os preços inviabilizam o investimento. Em seguida vem os fatores disponibilidade (41%), não sei (6%), não vejo necessidade (4%) e vontade (3%). Mas 35% deles disseram que com melhor planejamento climático seria possível diminuir mais os riscos e, consequentemente, aumentar a produtividade.





A publicação do diagnóstico é uma iniciativa da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MT) e Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).





Serão distribuídos 300 exemplares durante a edição do Summit AgriHub. A versão digital pode ser acessada aqui http://www.famato.org.br/arquivos/publicacoes/diagnostico.pdf . Também estará disponível nos sites do Imea ( http://www.imea.com.br/imea-site/estudos-customizados ) e do AgriHub (http://agrihub.org.br/).





Programa AgriHub - É uma iniciativa da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MT) e Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).





Tem o objetivo de ser a ponte que liga a tecnologia ao campo. Além disso, busca contribuir para aumentar a renda dos produtores rurais usando o mínimo de recursos e para o desenvolvimento sustentável da produção agrícola e pecuária por meio da inovação tecnológica. Site para mais informações: agrihub.org.br .





Fonte: Ascom Famato