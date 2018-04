/ / Aeronave cai em área alagada ao tentar decolar em Mato Grosso

A aeronave Cessna Aircraft PT-IXC sofreu um acidente ao tentar decolar na região pantaneira, próximo ao Porto Jofre, em Poconé (104 km de Cuiabá), ontem. Na decolagem, o bimotor caiu em uma área alagada. Não há confirmação de quantas pessoas estavam a bordo e se ficaram feridas. A PM informou que seriam três homens, que tiveram ferimentos leves.

O avião ficou muito danificado - as asas se despreenderam, boa parte da fuselagem se danificou, houve avarias nos motores. Ao que tudo indica, deve ser removido do local com auxílio de guincho.

Uma equipe do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) está em deslocamento para realizar os procedimentos técnicos. A princípio, o objetivo é coletar dados, fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos.

O avião é táxi aéreo e não foi confirmada qual empresa é proprietária.

Por Só Notícias/David Murba (fotos: divulgação)