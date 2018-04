/ / Acadêmicos de Tecnologia em Agronegócio participam do 8º Dia de Campo sobre Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, em Sinop

Os acadêmicos do curso de Tecnologia em Agronegócio da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participaram do 8º Dia de Campo sobre Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, o maior evento de transferência de tecnologia realizado pela Embrapa Agrossilvipastoril em Mato Grosso. A programação contou com um circuito de quatro estações de campo, mais quatro estações satélite, nas quais os participantes puderam escolher os temas de maior interesse. O evento foi realizado em Sinop, no dia 20 de abril e foi promovido pela parceria entre Embrapa e Senar-MT.

O objetivo foi possibilitar aos acadêmicos uma interação com ambientes de produção de conhecimento fora da Instituição de Ensino, disponibilizando condições para que os acadêmicos do curso de Tecnologia em Agronegócio estejam em contato com pesquisadores e o que há de mais inovador em tecnologias voltadas ao agronegócio.

Para o coordenador do curso de Tecnologia em Agronegócio, engenheiro agrônomo Julio Cesar Santin, mediante a participação no dia de campo nas instalações e na Vitrine Tecnológica, os acadêmicos tiveram contato com novas tecnologias produtivas, de forma a criar expectativas para futuras áreas de atuação profissional ou de pesquisa acadêmica.

“Através do Dia de Campo, houve a interação dos acadêmicos com varias áreas produtivas, principalmente, nos sistemas integrados de produção agropecuária, como a integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), para que abram caminhos e ideias no intuito de trabalharem com o projeto integrador do curso”, explicou o coordenador.

Ascom/FCSGN

Foto cedida pelos acadêmicos