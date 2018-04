/ / Acadêmicos de Pedagogia da FCSGN visitam Aldeia dos Terenas em União do Norte-MT

Os acadêmicos do 7º e 8º semestre do curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participaram de uma aula prática de Educação no Campo na Aldeia dos Terenas em União do Norte-MT, orientada pelas professoras Drª. Lilian Christian Domingues de Souza e Drª Daiane Caroline de Moura.





A visita teve por objetivo possibilitar aos acadêmicos o conhecimento acerca da educação oferecida na escola indígena dos Terenas, que disponibiliza Ensino Fundamental e Ensino Médio.





Segundo a prof. Lilian, conhecer e interagir com o povo indígena é de grande importância para a formação dos acadêmicos em Pedagogia: “Conhecer a escola Indígena e seu cotidiano, bem como o espaço indígena, fez com que os alunos compreendessem melhor implicações pedagógicas diante de legislações específicas, adequadas à cultura indígena com execução de propostas interculturais. Os alunos foram recebidos pelo Cacique José Carlos e professores indígenas que trabalham na escola, um deles apresentou a escola, as salas de aula, onde os alunos do curso de Pedagogia desenvolveram atividades com as crianças da escola.





Ascom/FCSG

Foto cedida pelos acadêmicos