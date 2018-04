/ / 1º Festival da Música Gospel de Guarantã do Norte será realizado nos dias 06 e 07 de junho

A Praça da Cultura de Guarantã do Norte estará sediando nos próximos dias 06 e 07 de junho o Primeiro Festival de Musica Gospel do Município. A iniciativa surgiu do movimento de pastores em reunião com a administração do município e o departamento de cultura.

A ideia é apresentar e valorizar os inúmeros talentos musicais de todas as idades que animam as igrejas diariamente. São ricos talentos que terão a oportunidade de se apresentarem para todo o público que aprecia o gênero musical.

O grupo de pastores juntamente com o departamento municipal de cultura estarão discutindo o regulamento que será publicado até o final deste mês de abril.

O festival deverá ser realizado em duas categorias sendo composição e interpretação.

Para incentivar os participantes haverá a seguinte premiação:

Composição

1º Lugar R$ 2.000,00

2º Lugar R$ 1.200,00

3º Lugar R$ 700,00

Interpretação

1º Lugar R$ 1.500,00

2º Lugar R$ 1.000,00

3º Lugar R$ 500,00

