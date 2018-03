/ / Vendas de veículos novos registram alta de 33% em Mato Grosso

As vendas de veículos novos subiram 33,77% em fevereiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos. Somando automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões, implementos rodoviários e outros, o total é de 6.390 unidades vendidas no mês, enquanto o setor comercializou 4.777 unidades em fevereiro do ano passado.

Com um mês mais curto, de apenas 28 dias, fevereiro apresentou queda de 10,08% em relação a janeiro, que teve 7.106 veículos vendidos. Contudo, na soma dos dois meses, o crescimento anima o setor. “Em Mato Grosso, o desempenho de janeiro e fevereiro juntos confirmam as expectativas”, comentou o presidente da Fenabrave-MT, Paulo Boscolo, por meio da assessoria.

No acumulado de 2018, com os meses de janeiro e fevereiro, o setor emplacou 13.496 unidades, com alta representativa de 32,63% em relação ao mesmo período de 2017. No ano passado, janeiro e fevereiro somavam 10.176 unidades.

O segmento de automóveis e comerciais leves subiu 28,39% em fevereiro ao emplacar 2.998 unidades, sendo que em fevereiro do ano anterior, foram emplacadas 2.335 unidades. Nos dois primeiros meses do ano, as vendas somam 6.428 unidades contra 5.060 unidades vendidas nos mesmos meses do ano passado.

Já em relação aos veículos pesados, em fevereiro, 225 unidades foram vendidas, o que representa um crescimento de 196,05% em comparação ao mesmo mês de 2017. Em fevereiro de 2017, foram apenas 76 veículos. No acumulado do ano, a alta é de 114%.

Sobre o segmento de caminhões, que cresceu o dobro. Carlos Melnec, diretor da Fenabrave-MT, afirmou que “algumas empresas de transporte estão renovando suas frotas para atender ao crescimento da demanda. Isso é evidente em segmentos como o do agronegócio. Porém, ainda não sabemos se este crescimento se manterá. É preciso cautela. Afinal, tivemos alguns anos de recessão", comentou o empresário.

As motocicletas tiveram um aumento de 29,38%. Janeiro e fevereiro deste ano somam 5.638 motos, já em igual período do ano passado foram 4.432 unidades.

Os implementos Rodoviários e outros setores somam 420 unidades em fevereiro deste ano, contra 242 unidades no mesmo mês de 2017. No acumulado, o total é de 1.002 vendas. Em igual período de ano anterior, as vendas alcançaram 484 unidades.

“O acesso e o uso de crédito é um importante sinal para o mercado, pois indica que a economia está se movimentando. Há vários índices que refletem melhorias, entre eles os índices que medem a confiança do consumidor e a do empresário”, ressaltou o diretor da Fenabrave-MT, Claudio Bagestan.

Como exemplo o diretor citou o Índice de Confiança do Comércio (Icom), que avançou 0,4 ponto na passagem de janeiro para fevereiro, alcançando 95,5 pontos, conforme dados da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Da redação com assessoria