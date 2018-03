/ / Vasco vira, vence Fluminense e está na final do Carioca

De forma heróica, o Vasco avançou à final do Campeonato Carioca ao vencer o Fluminense por 3 a 2, nesta quinta-feira, no Maracanã. O gol da vitória cruzmaltina veio no último minuto, com o lateral esquerdo Fabrício.

Os cruz-maltinos começaram melhores e abriram o placar com Giovanni Augusto. O Fluminense empatou ainda na etapa inicial, com Pedro. No segundo tempo, os tricolores viraram com gol de Sornoza, mas viram o Vasco empatar com Paulinho. No último minuto, os vascaínos chegaram a vitória com Fabrício.

Agora, o Vasco inicia a decisão do Campeonato Carioca neste domingo, contra o Botafogo. A primeira partida será no Estádio Nilton Santos.

Por Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria)