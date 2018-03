/ / Tráfego de veículos na BR-163 deve aumentar até 78% nesta quinta-feira

Uma alta de 78% no fluxo de veículos leves no trecho sob concessão da BR-163 em Mato Grosso é esperada para esta quinta-feira, início do feriado de Páscoa, segundo a concessionária que administra a rodovia. Pela estimativa, o segundo dia de maior movimento será o domingo (1º), no retorno do feriado, com crescimento de 64% no número de automóveis. Os dados são referentes ao trecho de Itiquira, na divisa com o Mato Grosso do Sul a Sinop.

Com exceção do sábado, quando a estimativa aponta queda de 17% no tráfego de automóveis, todos os outros dias terão aumento no fluxo na BR-163. Em relação aos caminhões e carretas, a expectativa é de redução, com destaque para a sexta-feira, quando a queda deve ser de 37% e no sábado, de 36%.

Conforme Só Notícias já informou, terá restrição de tráfego para carretas e caminhoões na quinta e no domingo, das 16h às 22h. Em rodovias de outros estados, a restrição será aplicada também no sábado. No sul da BR-163, de Itiquira a Rondonópolis, no trecho duplicado, a restrição não é válida, sendo permitido o tráfego de todo o tipo de veículo.

O diretor de Operações da Rota do Oeste, Fernando Milléo, destaca que diante do crescimento de automóveis na rodovia, a orientação aos motoristas é para que redobrem a atenção e cuidados com os veículos. Ele acrescenta que a revisão de itens de segurança, como para-brisas, pneus e retrovisores, é outra medida que contribui para evitar acidentes.

Durante o feriado os trabalhos de recuperação da pista suspensos, sendo retomados na segunda-feira.

Por Redação Só Notícias