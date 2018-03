/ / Teve prosseguimento a Copa do comercio ACEG em Guarantã do Norte

Na noite da terça-feira (27/03) teve prosseguimento a Copa do Comercio ACEG de futsal, com mais três jogos, sendo dois na categoria masculino e um no feminino. Mais uma vez como nas rodadas anteriores o Ginásio Bezerrão recebeu um grande publica que prestigiaram três jogos eletrizantes, foram marcados 14 gols, dando uma média de 4.6 gols por partidas.





A competição tem a organização da Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com a realização do Departamento municipal de Desportos e apoio da Associação Comercial e Empresarial de Guarantã do Norte - ACEG.





No primeiro jogo da noite a equipe do Chopinzinho Metal/Motosserra Guarantã, entrou em quadra para fazer a sua estreia contra a equipe da Bela Casa/Sol Maquinas, logo no inicio a Chopinzinho abriu o placar, seu adversário sobe se impor em quadra e acabou marcando quatro vezes e ao final do jogo o time da Bela casa somou mais três pontos.





No segundo jogo da rodada, foi na categoria feminino, entre as equipes do Beto Caça e Pesca que havia perdido seu primeiro e buscava a reabilitação contra a equipe da Black White que tinha empatado o seu primeiro jogo. A equipe do Beto abriu dois gols, mas no segundo tempo a Black se impôs em quadra e acabou empatando o jogo.





Encerrando a rodada estiveram jogando as equipes do Posto tigre e Frigorifico Redentor “B”, ambas as equipes haviam vencido o primeiro jogo que disputaram. Este jogo foi o mais disputado, com varias jogadas, levando o publico a vibrar, o jogo foi emocionante ate após o final do apito do arbitro.

Confira os resultados:

Chopinzinho Metal/Motosserra Guarantã 01 X 04 Bela Casa/Sol Maquinas;

Beto Caça e Pesca 02 X 02 Black White;

Posto tigre 03 X 02 Frigorifico Redentor “B”

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (Fotos: Célio Ribeiro)