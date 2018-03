/ / Teve início o Projeto Luz do Amanhã 2018 com novas turmas

Novos alunos se apresentaram para as turmas do Projeto Luz do Amanhã de 2018, a apresentação dos novos alunos aconteceu nesta segunda-feira dia 05 nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social e contou com a presença da Secretária Municipal de Assistência Social Marisete de Souza, diretoria da Acoapa, colaboradores, visitantes de Guarantã do Norte e membros da Polícia Militar, o Projeto Luz do Amanhã tem a frente o Tenente Coronel Gildásio Alves da Silva.

Neste ano foi criada uma turma no Distrito de União do Norte que conta com 30 alunos, na sede do município até agora são 86 novos participantes, estes números podem mudar, já que ainda existem vagas para serem preenchidas.

Nestes dias os novos alunos passarão por uma preparação para a aula inaugural que acontecerá no dia 29 de março de 2018





Por Assessoria de Comunicação