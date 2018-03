/ / Termômetro basal ajuda a mulher que deseja engravidar

Complicações para engravidar é um problema que preocupa muitos casais, no entanto nem sempre a causa é a infertilidade. É comum casais que tentam engravidar e não conseguem, mesmo com diagnóstico positivo nos testes hormonais e saúde fértil em dia tanto do homem, como da mulher.





Nesses casos é preciso ter paciência, prosseguir cuidando da saúde e claro, tentando, pois sem dúvida uma hora o sonho vai se concretizar. Graças a tecnologia já é possível contar com o termômetro basal, um aparelho que ajuda a conhecer detalhadamente o ciclo da menstruação e os dias férteis contribuindo para muitas mulheres no sucesso da gravidez





Termômetro basal – entenda o período fértil





Essa é uma das ferramentas preferidas das tentantes – mulheres que possuem o sonho de engravidar. O termômetro mede a temperatura basal e vem se aperfeiçoando ao longo do tempo, tornando-se uma indicação de médicos e especialistas em fertilidade.





Logo após acordar ou repouso de 6 a 10 horas o corpo entra em atividade hormonal e possui reações distintas que seguem de acordo com a fase hormonal, ou seja, a temperatura se modifica possibilitando identificar os períodos férteis e inférteis.





Engana-se quem pensa que essa técnica é nova. Medir a temperatura basal é uma prática muito antiga que já era usada em gráficos simples numa folha de papel. Ao longo dos anos o método foi se aperfeiçoando para aplicativos de celular e também os práticos termômetros.





Como funciona o termômetro basal?





Existem duas formas de usar o termômetro, via oral ou vaginal. Antes de escolher a melhor maneira observe como dorme. Se tiver problemas respiratórios, por exemplo, é bem provável que respire pela boca, o que pode dificultar na precisão da temperatura.





Assim que acordar – sem fazer movimentos bruscos – é recomendado a introdução do termômetro no método que achar menos incômodo, na boca ou via vaginal. A higienização é muito importante após o uso, umedeça um algodão em álcool 70% e pode guardar novamente no estojo.





Como o termômetro basal ajuda a mulher a engravidar?





Saber com assertividade qual o período fértil é a principal característica dessa ferramenta. Durante essa fase o corpo recebe picos de estrogênio que varia de 2 pontos a 1 grau. Para aumentar as chances de acerto no período certo da ovulação observe também os sinais do corpo, como incômodo uterino – comum na fase – e consistência do muco.





Conforme a temperatura sobe consequentemente o período da ovulação se aproxima. Quando não existir variações significativas é sinal de que a atividade hormonal foi baixa. É comum a queda da temperatura nos dias que antecedem a menstruação por conta do declínio da progesterona e as menores chances de gestação nessa fase.