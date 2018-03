/ / Taques inaugura 2ª em Sinop o Ganha Tempo e entrega cartões do Pró-Família

O governador Pedro Taques inaugura, segunda-feira, às 10hs, a unidade do Ganha Tempo, na avenida Acácias, Jardim Botânico, que prestará 83 serviços e previsão de 22 mil atendimentos por mês, com atendimentos por parte da secretaria estadual de Fazenda, Departamento Estadual de Trânsito, Polícia Técnica e Identificação Civil, Procon, Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e Câmara de Dirigentes Lojistas.

O Ganha Tempo Sinop é o segundo a ser implantado, neste modelo, no Estado, com estrutura inovadora facilitando o acesso da população de Sinop a serviços públicos essenciais. "A agilidade é uma das diretrizes e todas as unidades "devem ser padronizadas, com atendimento humanizado, de alta qualidade, eficiência e rapidez. O objetivo é facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos de competência do Estado e de outros entes parceiros do Governo Federal e municípios", informa o Gabinete de Comunicação.

O governo pretende entregar, ainda este ano, unidades do Ganha Tempo em Rondonópolis, Barra do Garças, Cáceres, Lucas do Rio Verde e Várzea Grande.

À tarde, a partir das 14hs, na câmara municipal, o governador vai entregar cartões do Pró-Família para 393 cartões, que beneficiarão 330 famílias e 63 profissionais da rede de proteção, entre Assistentes Sociais e Agentes Comunitários de Saúde. O Pró-Família proporciona transferência de renda mensal, de R$ 100, para as famílias beneficiadas comprarem exclusivamente alimentação.

Também são feitas ações desenvolvimento social de família para superação da vulnerabilidades e redução das desigualdades. O programa funciona em 87% dos municípios beneficiando atualmente mais de 15 mil famílias mato-grossenses.

Por Só Notícias/Editoria (foto: Só Notícias/Diego Oliveira/arquivo)