/ / ssociação de Apicultores de Guarantã do Norte APROMEL irá receber incentivo para a construção da Casa do Mel

Um trabalho desenvolvido entre vereadora Kátia Brambilla (PSB) e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento econômico SEDEC, trouxe a associação de Apicultores de Guarantã do Norte conquistas de um incentivo para a construção da sua sede e de uma Casa do mel, através da doação de um terreno pela Prefeitura Municipal, o Prefeito Érico Estevam garantiu que estará destinando um terreno para a construção da sede e da Casa do Mel da Associação dos Apicultores de Guarantã do Norte (Apromel).

Na Sexta-feira (02-03) a Vereadora Kátia Brambilla apresentou na sessão extraordinária uma indicação ao prefeito Érico Stevan que o projeto para a destinação do terreno seja enviado para o legislativo, afim de que seja aprovado pelo pleno. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, têm como objetivo promover o crescimento econômico sustentável e a inovação tecnológica no município, com políticas públicas voltadas à geração de empregos e ao aumento da competitividade do setor produtivo. Segundo a vereadora, é de responsabilidade da Secretaria a criação de novos instrumentos de fomento necessários à efetiva promoção do desenvolvimento econômico sustentável. Para isso, também deve articular suas ações com outras secretarias, empresas e instituições dos governos federal, estadual e municipal.

O terreno que será destinado fica no Bairro Cotrel, atrás da Cooperguarantã, Oziel Marcos da Silva, presidente da Associação, disse ao Olhar Cidade que no local será construída a sede da associação, e uma fábrica para que o mel seja centrifugado, envasado e comercializado em toda a região. Atualmente em Guarantã do Norte são produzidos cerca de 30 toneladas de mel por ano, e vem atraindo Apicultores de outras regiões pela qualidade ambiental que ainda apresenta, sendo um dos principais polos de produção de mel da região do Portal da Amazônia.

vereadora juntamente com o presidente da associação, secretária municipal de Meio Ambiente, Valéria Ribeiro e o prefeito estiveram visitando onde fica o terreno que será destinado para associação, "A apicultura é uma atividade produtiva em franca expansão, apresentando-se como uma excelente alternativa de exploração de propriedades rurais, além de intensificar a polinização da flora da região. Além disso, é uma atividade que atende a critérios técnicos adequados ao tripé de sustentabilidade (ambiental - econômico - social). Diversos são os produtos oriundos da colmeia, dentre eles podemos citar o mel, a própolis, o pólen, a cera, geleia real; além dos serviços de polinização." Explicou a Vereadora.

