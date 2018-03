/ / Sinop derrota o Araguaia fora de casa e abre vantagem no Campeonato Mato-grossense

O Sinop acaba de derrotar o Araguaia por 2 a 1, em confronto válido pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Mato-grossense Eletromóveis Martinello. A partida foi disputada no estádio Zeca Costa, em Barra do Garças.

Apesar de sair com a vitória, o Sinop começou perdendo. Aos 37 minutos do primeiro tempo, o árbitro viu toque de mão de Tayrom dentro da área e assinalou pênalti. Na cobrança, Nenezinho converteu para os donos da casa.

O empate e a redenção de Tayrom vieram logo na sequência. O atleta aproveitou cobrança de falta, subiu mais que a zaga e deixou tudo igual. Aos 14 do segundo tempo, Juazeiro aproveitou rebote e deu números finais ao confronto.

Com o resultado, o Sinop pode até empatar no jogo de volta que ficará com a vaga para as semifinais. Já a equipe de Barra do Garças precisa de ao menos dois gols para seguir adiante. Em caso de vitória simples do Araguaia, por qualquer placar, o duelo será decidido nos pênaltis.

O próximo jogo entre os dois times será no estádio Gigante do Norte, em Sinop, na quarta-feira (21). Os ingressos custam R$ 10 e estão sendo comercializados pela diretoria do Galo.

Por Só Notícias/Herbert de Souza (foto: Júlio Tábile/assessoria)