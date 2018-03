/ / Setor produtivo elogia realização do evento Gazeta Agro

A realização do Gazeta Agro é elogiada pelo setor produtivo mato-grossense e considerado um importante espaço para debater questões relevantes ao agronegócio. Na pauta estarão o Código Florestal, o mercado internacional e as perspectivas econômicas, com a presença dos ministros da Agricultura, Blairo Maggi; da Fazenda, Henrique Meirelles; e do Meio Ambiente, José Sarney Filho. Será realizado na próxima segunda-feira (12) no Cenarium Rural, em Cuiabá. As inscrições já estão abertas . As vagas são gratuitas e limitadas.

O presidente da Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampa), Alexandre Schenkel, afirma que será possível discutir as políticas públicas de proteção de renda para produtores e criadores, como a Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), as normativas que regulam os registros de defensivos no país com o Mapa, além da legislação ambiental. “O agropecuarista necessita de maior segurança jurídica em temas ambientais, que busque a harmonização entre preservação e produção agropecuária”.

“Debater temas que estao presentes no atual cenário econômico é importante para que tanto produtores rurais como a sociedade reflitam sobre a importância do agro e como podemos tornar essa atividade ainda mais promissora e sustentável”, acrescenta o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), Normando Corral, que representará a Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA) no evento.

Marco Túlio Duarte Soares, presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) comenta que esta é uma oportunidade única para debater as demandas e políticas que afetam diretamente o setor. “O agronegócio é a principal atividade econômica do nosso Estado e tem sido a válvula propulsora do Brasil, evitando que a crise que acometeu o país fosse ainda mais grave. Então, nada mais justo do que trazer para o maior centro produtor um debate desta proporção”.

Por Karina Arruda