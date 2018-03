/ / Senador reconhece o trabalho de regularização fundiária do ex-prefeito de Guarantã do Norte

O senador por Mato Grosso e pré-candidato ao governo do Estado, Wellington Fagundes, reconheceu em seu discurso em Cuiabá, o trabalho do ex-prefeito de Guarantã do Norte, Lutero Siqueira, e que também foi superintendente do INCRA.



No discurso, ele afirmou que Lutero lhe incentivou brigar por essa bandeira, que trás segurança jurídica para as famílias, que só no Mato Grosso são mais de 70 mil famílias que não tem o título definitivo e agora estão tendo a oportunidade de receber.



O senador afirmou que o trabalho tem dado frutos positivos, e que com esse trabalho intenso da sua equipe, muitos serão beneficiados.

Por Olhar Cidade da Redação