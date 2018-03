/ / Sema propõe ao Ibama acordo para cooperação em gestão florestal

A Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e a superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) em Mato Grosso iniciaram um diálogo para a cooperação em gestão florestal.





A convite do secretário de Estado do Meio Ambiente, André Baby, a superintendente do órgão federal, Lívia Martins, esteve na secretaria para identificação pontos da administração ambiental que podem ser trabalhados em conjunto, entre eles, gestão florestal, Programa de Regularização Ambiental (PRA) e fiscalização.

“Mato Grosso, por sua imensidão e complexidade, merece um esforço concentrado de ações em prol da conservação ambiental”, enfatiza Lívia. A representante do órgão federal elogiou o corpo técnico da Sema e destacou que a aproximação das equipes dos dois órgãos é de extrema importância para fortalecimento dos laços de confiança.

Baby compartilha do mesmo pensamento e reiterou a disponibilidade da Sema em cooperar com as ações empreendidas pelo Ibama. “Temos a missão de cuidar da gestão ambiental de um Estado de 9 milhões de quilômetros quadrados. A união entre os órgãos que trabalham com o mesmo objetivo é fundamental para termos sucesso em nossas metas de conservação ambiental”, projeta.

Por Juliana Carvalho | Assessoria