/ / Seleção faz 1º treino na Rússia para amistoso e Alisson diz que Copa já começou

A seleção brasileira realizou nesta segunda-feira o primeiro treino em Moscou, capital da Rússia, palco do amistoso de sexta-feira contra os donos da casa. O trabalho aconteceu no Centro de Treinamento do Spartak de Moscou.

Reprodução



Tite comandou uma atividade leve no gramado com a presença de dez atletas. Os goleiros Ederson e Neto fizeram uma atividade com o preparador Taffarel e depois seguiram para o trabalho em campo reduzido. Rodrigo Caio, Alex Sandro, Fernandinho, Renato Augusto, Douglas Costa, Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Willian José também foram a campo.

Outra parte do elenco ficou na academia. Alisson, Miranda, Willian, Talisca, Fred e Taison. Os dois últimos vieram direto do aeroporto para o CT e fizeram apenas um trabalho regenerativo. Alisson, destaque da Roma nos últimos jogos, falou em entrevista para o site da CBF sobre a importância do amistoso.

‘Oficialmente, a Copa está começando agora. Ter a oportunidade de vir na cidade que a gente vai jogar, sentir o clima contra os anfitriões. É importante também mostrar para o Tite o que a gente vem fazendo no clube e também nos prepararmos para o Mundial.‘

O trio convocado do Paris Saint-Germain, Thiago Silva, Marquinhos e Daniel Alves, foi direto para o hotel onde a seleção brasileira está hospedada e fizeram atividade na academia da concentração, supervisionados pelo fisioterapeuta Bruno Mazziotti.

Depois de encarar a Rússia, a seleção brasileira enfrentará a Alemanha quatro dias mais tarde, em Berlim. O Brasil está no Grupo E da Copa do Mundo e estreia no dia 17 de junho, diante da Suíça. Costa Rica e Sérvia serão os outros adversários da primeira fase.