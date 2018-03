/ / Segundo campeonato de voleibol 4 X 4 em Guarantã do Norte

Neste final de semana sábado e domingo (17/18/03), aconteceu em Guarantã do Norte/MT a segunda edição do campeonato de vôlei 4 X 4. É uma inovação onde apenas quatro jogadores disputam pela sua equipe, quando no certo são seis jogadores.





Pelo segundo ano consecutivo, o município de Guarantã do Norte sediou a competição que teve a participação de várias cidades do norte do Estado. A realização foi do

Departamento municipal de desporto através do coordenador e os funcionários Maycon e Danrlei, que estiveram à frente da organização.





das cidades de Colíder, Matupá, Marcelândia, tapurah, Sinop e Guarantã do Norte. Os jogos estiveram sendo disputados no Ginásio Bezerrão e na quadra da Escola Sueli Olmira. No masculino estiveram participando nove equipes e no feminino quatro equipes, sendo





Além de troféus e medalhas as equipes que, disputaram a final, ainda receberam uma quantia em dinheiro. No feminino a vice-campeã foi a cidade de Sinop, a equipe campeã foi de Colíder. Já no masculino a equipe vice-campeão foi da cidade de Marcelândia. O grande campeão foi a equipe de Guarantã do Norte.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias