/ / Saiu os dois finalistas do Campeonato Regional de Guarantã do Norte

O ponto negativo foi o jogador Xerox da equipe da Brito Pneus que, protagonizou uma sena lamentável, após sofrer uma falta do jogador PC, o mesmo agrediu covardemente com um soco por traz o seu adversário e após ser expulso o mesmo causou danos materiais no Estádio quebrando parte do alambrado. Mas nem isso tirou o brilho do jogo.