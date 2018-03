/ / RESPONSÁVEL POR ESTUDOS DIZ DURANTE SHOW SAFRA EM LUCAS QUE “FERROGRÃO” TRARÁ COMPETITIVIDADE A MATO GROSSO

O presidente da Estação da Luz, Guilherme Quintella, responsável pelos estudos técnicos da ferrovia que ligará Mato Grosso aos portos do Pará, conhecida como Ferrogrão, palestrou, nesta terça-feira, no Show Safra BR-163, em Lucas do Rio Verde. Ao apresentar o projeto, Quintella garantiu que o empreendimento trará competitividade ao agronegócio mato-grossense. “O que nos deixa animado é isso. Contratamos a maior empresa de projetos ferroviários do mundo, que desenvolveu um projeto bastante robusto, com alta eficiência energética”.

A previsão é que o edital e o leilão ocorram no primeiro semestre de 2018, de acordo com o cronograma do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). O prazo de concessão será de 65 anos e os investimentos previstos são de R$ 12,6 bilhões. O projeto da Ferrogrão, previsto incialmente entre Sinop e Itaituba, tem 1.142 quilômetros de extensão. O novo corredor ferroviário de exportação, que promete melhorar o escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste via Porto de Miritituba (PA), tem previsão de carregar até 42 milhões de toneladas de grõas em 2050.

Quintella também comentou a possível implantação da Ferrovia da Integração Centro-Oeste (FICO), em Mato Grosso. O empreendimento deverá “cortar” cerca de dez cidades no Araguaia, Médio-Norte, e Norte de Mato Grosso. Em Lucas é previsto um terminal de cargas. Para Guilherme, o Estado tem condições de comportar várias ferrovias. “Mato Grosso tem o tamanho da França e Itália, juntas. Estes países tem 32 mil quilômetros de malha ferroviária. Mato Grosso tem 600 quilômetros. E eles não produzem o que o Estado produz. Quanto mais ferrovias em Mato Grosso, melhor. Elas apenas têm que ser eficientes”.