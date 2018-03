/ / Reivindicação para duplicar BR-163 no Nortão e Médio Norte é entregue para presidente da Câmara dos Deputados

Dirigentes e representantes de pelo menos 20 entidades entregaram um documento reivindicando apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pré-candidato pelo DEM a presidente da República para cobrar celeridade na duplicação da rodovia federal no Norte (de Sinop) e Médio Norte (até Posto Gil), onde há intenso tráfego de carretas, caminhões, veículos e ocorrem graves acidentes com vítimas fatais. Maia participou no Show Safra, evento tecnológico em Lucas do Rio Verde, na última sexta-feira.

Consta no documento a necessidade de duplicação imediata da rodovia, já que é cobrado pedágio e as obras previstas na concessão não estão sendo feitas. Também cobram a redução dos valores praticados nas praças de pedágios até a conclusão da duplicação, construção de passarelas e travessias nos perímetros urbanos. As entidades também querem a rescisão do contrato do governo federal com a empresa Rota do Oeste.

O movimento ‘Pelas Vidas na BR-163 – Duplicação já’ é formado por dirigentes do Rotary, Lions, OAB, Sintep, Ali, Acilce, CDL, Cooperrede, Unecafes, Ameluv, Aprosoja, Comel, Acl, Abo, IFMT, Igreja Católica, Fundação Rio Verde, Lojas Maçônicas, Sindicato Produtores Rurais e dos Trabalhadores Rurais entre outras.

Conforme Só Notícias já informou, no dia 17 deste mês, os representantes das entidades interditaram a passagem de veículos na praça de pedágio, em Lucas do Rio Verde. O grupo com aproximadamente 30 veículos iniciou a manifestação na praça de pedágio 8. As cabines sentido Nova Mutum e Sorriso manuais ficaram fechadas por algumas horas. Já as pistas de pagamento automático não foram interditadas.

Essa foi a segunda manifestação feita pelos dirigentes nas proximidades da praça de pedágio. A primeira ocorreu no dia 24 de fevereiro. O fechamento foi feito por meio de automóveis estacionados sobre a rodovia.

