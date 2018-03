/ / Quem é Ismaily, novo lateral convocado por Tite para a seleção

O técnico Tite anunciou nesta terça-feira (20) o corte do lateral-esquerdo Alex Sandro, da Juventus, e a convocação de Ismaily, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

O jogador de 28 anos, pouco conhecido aqui no Brasil, atua pela clube ucraniano desde 2013 e foi observado in loco pelo técnico Tite e pelo coordenador Edu Gaspar em dezembro de 2017 e pelos analistas Fernando Lázaro e Matheus Bachi em fevereiro deste ano.

Revelado pelo Ivinhema, clube de sua cidade natal no Mato Grosso do Sul, como atacante, em 2008, Ismaily foi campeão estadual e vice-artilheiro com 11 gols. No mesmo ano, foi para o Desportivo Brasil, time do interior de São Paulo, então administrado pela Traffic, de J. Hawilla.

Em 2009, depois de jogar a Copa São Paulo de Juniores pelo time de Porto Feliz-SP, foi emprestado para o São Bento, de Sorocaba, para a disputa do Campeonato Paulista. Ainda em 2009, foi para o Estoril, de Portugal, também admistrado pela Traffic. Por lá, jogou a segunda divisão do Campeonato Português na temporada 2009/10, disputando 30 jogos e marcando um gol. Depois disso, jogou duas temporadas pelo Olhanense, de Portugal (2010/11 e 2011/12), já na primeira divisão. Depois disso, em 2012, foi para o Braga, de Portugal, onde jogou apenas no segundo semestre.

No início de 2013, em fevereiro, o lateral-esquerdo foi comprado pelo Shakthar Donetsk por 4 milhões de euros. Na Ucrânia, disputou 123 jogos e marcou 12 gols em seis temporadas, sendo que tornou-se titular, de fato, apenas na última temporada (2016/17).

Em junho de 2016, teve seu contrato prorrogado com o Shakhtar até 30 de junho de 2021 e tem hoje o passe avalidado em 5,5 milhões de euros (cerca de 22 milhões de reais). No início de 2018, alguns sites ucranianos noticiaram o interesse de Juventus e Napoli pelo lateral brasileiro.

Pelo Shakhtar, Ismaily foi campeão ucraniano em 2013, 2014 e 2017, da Copa da Ucrânia em 2016 e 2017 e da Supercopa Ucraniana em 2015 e 2017.