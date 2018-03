/ / Quatro equipes passam para a semifinal do regional de futebol 7 em Guarantã do Norte

Quatro equipes estarão disputando duas vagas para a grande final do campeonato de futebol 7, que está sendo realizado, no Estádio Macedão, em Guarantã do Norte/MT.





Neste final de semana (Sábado e Domingo, 10 e 11/03), aconteceu a fase das quartas de finais, com quatro equipes classificando e outras quatros se despedindo do campeonato.





A fase da semifinal, estará acontecendo no próximo sábado (17/03), com dois jogos, os adversários de cada equipe será conhecido através de um sorteio, como reza o regulamento da competição.

Confira os resultados das quartas de finais:

Sabado:

06 X 03 Retifica Peixoto; Alo GásRetifica Peixoto;

03 X 02 Black Wait; M.GoldBlack Wait;

Domingo:

03 X 01 Engel “B”; Brito PneusEngel “B”;

02 X 01 Força E. C. Faz. Bom FuturoForça E. C.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Fotos: Célio Ribeiro)