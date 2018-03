/ / Quatro decotes para serem usados no dia a dia

O conhecimento do próprio corpo é fundamental na hora de escolher o decote para o momento certo

Juliana Marangoni As mulheres sempre querem chamar atenção para um look descolado, ousado e sofisticado, e o decote é um dos detalhes que podem ser utilizados para fazer sucesso. Segundo a consultora de imagem e estilo,, é importante conhecer o próprio corpo, “o decote ideal pode ajudar a valorizar um tipo físico e deixar ainda mais bonita e sexy”, comenta Juliana.

De acordo com a consultora, é preciso ter cuidado para não passar uma imagem errada e parecer vulgar. Um dos exemplos é o uso inadequado de um decote que pode deformar o seio.

Para ajudar as mulheres, a consultora listou quatro tipos de decotes para serem combinados conforme cada estilo:

Decote ombro a ombro

Para quem tem o quadril mais largo e deseja harmonizar com o tronco. Quem tem ombros estreitos e pouco seio, é possível chamar mais atenção para a parte de cima do corpo. De corte reto para chamar atenção para o decote e esconder o quadril largo, é indicado para usar com jeans ou calça de alfaiataria neutra. Esse decote não combina muito com calças boca de sino;





Decote em V

É perfeito para quem tem um corpo mais oval ou para quem se incomoda com um pouquinho de barriga, já que ele mostra bastante o colo e tem as linhas do corte na diagonal. Este decote auxilia no alongamento do corpo e afina a silhueta. É um coringa para atrair a atenção para essa área sem deixar que seja observado os membros inferiores;





Tomara que caia

Ótima opção para quem tempo pouco seio. O decote combina com saias, shorts e calça jeans. Para quem tem os seios fartos não é indicado, já que acaba achatando e dá a sensação de que o seio está caído;





Decote com babados





Este tipo de decote é perfeito para quem tem seio pequeno, já que chama mais atenção e dá volume sem transparecer o tamanho da mama. Além disso, pode ser usado no ambiente de trabalho e no dia a dia.





JULIANA MARANGONI, CONSULTORA DE IMAGEM E ESTILO

Formada em Moda e Estilo pela Belas Artes, a consultora traz uma visão peculiar para a moda, sendo a consciência e consumo inteligente na hora das compras. Antenada a personal stylist ajuda homens e mulheres que possuem curiosidade e reconhecem no dia a dia profissional e pessoal a importância da harmonia na imagem transmitida. Moda para gestantes, noivas, madrinhas, padrinhos e arrumação inteligente de malas estão entre as expertises da consultora.





