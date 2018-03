/ / PSDB lança oficialmente candidatura de Alckmin à Presidência

O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, irá lançar oficialmente sua candidatura à Presidência da República pelo PSDB nesta terça-feira, 20, às 16h. O evento ocorrerá na sede do partido, Brasília, e é apenas uma formalidade, já que a sigla não terá prévias após a desistência do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, na disputa pela vaga.

Mais cedo, Alckmin esteve no 8º Fórum Mundial da Água e, em palestra no evento, defendeu mais recursos e uma menor tributação ao setor de saneamento básico. Às 15h, Alckmin participa de reunião da Executiva do PSDB. Logo depois, dará coletiva à imprensa.