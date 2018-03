/ / Projeto de Acadêmicos da FCSGN é citado como referência em Responsabilidade Social pela Sema – Secretaria de Estado de Meio Ambiente

O Projeto “Plante uma árvore”, desenvolvido pelos acadêmicos do curso de Tecnologia em Agronegócio da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, foi citado como referência em Responsabilidade Social pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).





O projeto é fruto do ciclo de cursos ‘Meio ambiente e Educação Ambiental – Um diálogo inicial’, promovido pela Sema e tem como objetivo formar multiplicadores que auxiliem a levar os temas relativos à conservação ambiental para todo o Estado.





“O curso abriu portas para pensar e refletir sobre a importância do ser humano no meio ambiente e o papel de cada um de nós nesse sistema”, destaca o engenheiro agrônomo e professor do curso de Tecnologia em Agronegócio da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, Julio Cesar Santin. Por meio do projeto “Plante uma árvore”, desenvolvido ao longo do curso, Santin e equipe distribuíram mais de dois mil kits com cartilha de educação ambiental, substrato e sementes de jatobá para que a comunidade local se envolvesse no plantio de uma espécie nativa na região. “As mudas devem estar com 30 centímetros agora. É muito bom ser abordado e ouvir que as sementes germinaram”, comemora.





https://goo.gl/RbCEP3 Confira matéria no site da Sema:





Ascom/FCSGN com Sema