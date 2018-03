/ / Prefeitura de Guarantã do Norte começa a pagar RGA de 2014

Como vem ocorrendo mês a mês em que a prefeitura de Guarantã do Norte paga o salário dos servidores no último dia do mês, nesta última quarta-feira (28/02/2018) os servidores municipais receberam seus vencimentos com acréscimo de 2,23% de aumento.

O acréscimo é resultado de um entendimento entre o Prefeito Érico e a Direção do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais para quitar o reajuste de 6,23% do ano de 2014, que na época não foi repassado aos servidores pela prefeita Sandra Martins.

Inicialmente havia um entendimento para ser pago no ano passado, porém devido à forte queda na arrecadação, em diálogo entre as partes, a direção do sindicato concordou com a proposta do Prefeito Érico de pagar 2,23% na folha de fevereiro, 2% na folha de junho e 2% na folha de outubro.

Além do reajuste mencionado, os servidores do Magistério também receberam RGA de 6,83% acompanhando o piso nacional. O referido reajuste está sendo pago retroativo ao mês de janeiro. Os demais servidores terão o RGA na data de primeiro de maio.

Além do RGA, a administração municipal atendeu outros dois pleitos do sindicato que foram a equiparação de salário dos dentistas e bioquímicos que trabalham entre 20 e 40 horas semanais e o reajuste do DAI que estava congelado desde 2.011.

O presidente do Sindicato, Jean Amorim, comentou que é mais uma conquista dos servidores e parabenizou o Prefeito Érico pela capacidade de diálogo com o sindicato para deliberar os assuntos de interesse coletivo, demonstrando o respeito do gestor para com os servidores do município.

“Sempre afirmamos que os servidores são o nosso maior patrimônio. São eles que fazem funcionar essa imensa máquina que presta os serviços para a nossa população, que é quem paga o nosso salário. Temos o dever de respeitar todos os direitos dos nossos servidores. Esse reajuste de 6,23% não é da nossa administração, mas é um direito dos servidores e nós estamos pagando. Esse é o nosso compromisso, respeitar e valorizar os nossos servidores”. Comentou o Prefeito Érico.

Da Assessoria