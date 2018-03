/ / Prefeitura de Guarantã do Norte apoio a agricultura familiar

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo vem realizando ações decisivas para o fortalecimento da Agricultura Familiar.

Uma das ações é permitir que cada associação de pequenos produtores tenha sua patrulha agrícola para desenvolver as atividades necessárias ao desenvolvimento econômico das propriedades.

Em 2017 a secretaria manteve a distribuição das patrulhas antigas e fez a entrega de três tratores agrícolas acompanhados de mais 30 implementos agrícolas. Foram beneficiadas as Associações de pequenos Produtores da Linha São Miguel Arcanjo, da Comunidade São João Batista na Linha 38 e da Associação Serra Alta Linha 45. Através do Consórcio Portal da Amazônia em parceria com o governo do estado foi entregue a Associação da Linha 27 um micro trator.





Bacia Leiteira

Objetivando melhorar as condições de trabalho para os pequenos produtores de leite e consequentemente o fortalecimento da Bacia leiteira foi distribuído sete resfriadores de leite aos pequenos produtores. Ainda na atividade leiteira través do Programa Pró Leite do Governo do Estado, um campo de experimento está em pleno desenvolvimento na propriedade do produtor rural Sebastião Prudente, na Linha Pé da Serra, esse experimento que está se desenvolvendo com sucesso conta ainda com a parceria da Cooperguarantã.





Capim Mavuno

Ainda no campo experimental a secretaria esta realizando um experimento com o capim Mavuno. Mavuno é um híbrido proveniente do cruzamento da Brachiaria brizantha x Brachiaria ruziziensis, se destaca pela alta produção de biomassa com excelente qualidade bromatológica, apresentando elevado nível de digestibilidade, estimulando o consumo.

Com alta velocidade de rebrote , amplo e robusto sistema radicular assegurando um maior desempenho e ótima tolerância à seca (estresse hídrico) , proporcionando uma maior oferta de massa verde aos animais e maior capacidade de rebrota na seca . Apresenta densa pilosidade em ambas as faces da folha e no caule, criando uma barreira física contra pragas e se destacando pela sua maciez e aceitabilidade.





Feira do Produtor

Visando promover o fortalecimento da Feira do Produtor a secretaria esta desenvolvendo um amplo Projeto de Reforma e melhorias da Feira do produtor. Duas reuniões entre o prefeito municipal e os feirantes já foram realizadas para discutir as mudanças e melhorias que deverão ser realizadas para melhorar o visual e aprimorar todo o ambiente.

“A Feira do Produtor é um dos cartões postais da nossa cidade. É muito difícil uma pessoa vir passear em Guarantã do Norte e não vir a Feira. Por isso nossa feira precisa de um visual atraente e o prefeito já esta viabilizando recursos próprios do município para nós melhorarmos a nossa feira do produtor”. Comentou a Secretária Valéria Oliveira.

“Estivemos reunidos com os feirantes para ouvirmos quais as principais necessidades que precisam ser atendidas de imediato. Eles nos pediram as melhorias na estrutura física da feira. Trouxemos aqui na feira a nossa equipe de engenharia para discutir com eles o que precisa ser feito. Já autorizamos a secretaria valeria realizar o processo licitatório e o mais breve possível realizar essas benfeitorias. Assim os feirantes terão melhores condições de trabalhar e a nossa população ganhará um ambiente agradável para visitar e realizar suas compras como também saborear o tradicional pastel.” Disse o prefeito Érico.

