/ / Prefeitura de Guarantã do Norte aplica dinheiro que seria para o Carnaval em Atendimentos Médicos Oftalmológicos

Numa atitude inédita em Guarantã do Norte, o Prefeito Érico Stevan com o apoio da bancada de vereadores que dão sustentação a governabilidade no Poder Legislativo e graças ao planejamento e organização da Secretaria de Saúde, como já havia sido anunciado nos veículos de comunicação, a administração está cumprindo o compromisso de investir recursos que seriam utilizados para organização e realização do Carnaval 2018 no desenvolvimento do ‘Mutirão Municipal da Boa Visão’.

Neste primeiro momento estão sendo feitas triagens, consultas, exames e avaliações por médico oftalmologista e técnico de auto-refração vindos do Hospital de Olhos de Cuiabá-MT.

Em apenas dois dias foram atendidas mais de 200 pessoas na Unidade SESP - localizada na região central da cidade. Todos os exames oculares foram realizados com equipamentos e aparelhos tecnológicos que ajudam o oftalmologista na prevenção, tratamento e no diagnóstico de problemas e alterações dos olhos e da visão.

Segundo a Oftalmologista Dra. Noenir Albernaz Vandoni em mais de 90% dos pacientes consultados e examinados verificou-se a complexidade e o avanço relacionado a catarata, pterígio e outras graves patologias, ou seja, essas pessoas deverão ser submetidas a procedimentos cirúrgicos especializados.

O Prefeito Erico Stevam e a Secretária de Saúde Tatiane Aranda destacaram que uma grande mobilização e logística será feita pela Secretaria de Saúde de Guarantã do Norte a fim de garantir o acesso desses cidadãos a reabilitação visual através de cirurgias oftalmológicas no Hospital de Olhos, que é uma referencia em estrutura física, médicos qualificados e aparelhos de alta tecnologia. Os procedimentos serão custeados pela administração pública municipal.

Por Notícia Vip