/ / Prefeitura de Guarantã continua notificando donos de terrenos baldios, 120 já foram multados

A prefeitura Municipal de Guarantã do Norte devido a grande quantidade de chuvas que tem caído na região está intensificando as ações de notificações dos terrenos baldios, para que os proprietários tenham ciência de que serão multados caso, não limpem.



Foi exarado um prazo de notificação via publicação de um edital, que é de 40 dias, após expedido esse prazo o proprietário será multado, o terreno limpo e uma taxa de limpeza cobrada através do IPTU.



Após o prazo transcorrido de 40 dias, todos os lotes baldios, frente de casas e entulhos jogados nas calçadas na cidade serão multados.



Em 2017 foram expedidas 120 multas, se caso o proprietário for reincidente pagará em dobro a multa, portando devem estar atentos e fazer a limpeza dos entulhos, terrenos baldios e frentes de casas, por que cidade limpa é um dever de todos.

