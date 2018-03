/ / Prefeito Valtinho assina em Brasília adesão ao Programa Internet Para Todos

Prefeito de Matupá assina com Presidente da República e Ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações o Termo de Adesão ao Programa 'Internet Para Todos'

O Prefeito de Matupá, Valtinho Miotto, participou nesta segunda-feira (12) em Brasília da cerimônia de assinatura do Termo de Adesão ao Programa ‘Internet Para Todos’ que garantirá aos bairros e comunidades rurais o acesso a Banda Larga em locais onde não havia conexão.

Escolas, Creches, Postos de Saúde, Hospitais, entre outros setores públicos da sede do município e do interior, como é o caso das Glebas Liberdade, União e Padovani serão contempladas.

Através de levantamentos técnicos foram levantadas as localidades passíveis de atendimento e que receberão antenas para a distribuição do sinal de internet. A conexão será feita por meio do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), equipamento este que tem vida útil de 18 anos.

Valtinho Miotto lembrou que caberá ao município disponibilizar o local para a instalação dos equipamentos, cuidar da segurança deste patrimônio e arcar com os custos relativos ao consumo de energia elétrica.

O Presidente Michel Temer e o Ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, afirmaram em seus pronunciamentos que a velocidade da internet do programa será rápida. Pesquisas apontam para que a internet opere 40 vezes superior ao que existe atualmente.

Outro fator positivo relatado pelo Governo Federal diz respeito ao preço a ser aplicado aos usuários que deverá ser bem inferior àquele que é pago habitualmente a concessionária de telefonia, uma vez que existe isenção tributária no programa ‘Internet Para Todos’.

“Este é um grande marco tecnológico para o município de Matupá. Nós iremos implantar nesta primeira etapa cinco pontos. O programa oferecerá internet gratuita a escolas, postos de saúde e hospitais, e conexão de banda larga a preços reduzidos para a nossa população, inclusive nas regiões mais longínquas”, comemorou o Prefeito Valtinho Miotto.

A expectativa do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações é de que as primeiras antenas comecem a ser instaladas em maio deste ano.

Portanto, brevemente o cidadão Matupaense terá conexão rápida e de qualidade com mais informação, interatividade, pesquisa e compartilhamento virtual.

A navegação pela rede poderá ser feita através de notebooks, tablets, smartphones ou qualquer outro dispositivo.

Também assinaram o Termo de Adesão ao Programa ‘Internet Para Todos’ os Prefeitos de Peixoto de Azevedo, Maurício Ferreira de Souza e Érico Stevan Gonçalves – Guarantã do Norte e outros 2.468 prefeitos de todo território Brasileiro.

